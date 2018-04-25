Макрон призвал бороться с вирусом ложных новостей

"Чтобы защитить наши демократические ценности, мы должны бороться со все более распространяющимся вирусом ложных новостей, который подвергает опасности заражения людей неоправданным страхом и воображаемыми рисками", — отметил он.

По словам Макрона, "без правдивой информации не бывает реальной демократии". "Потому что демократия предполагает возможность выбора и принятие рациональных решений. Искажение информации — это попытка исказить сам дух нашей демократии", — заметил глава государства.