Никол Пашинян официально выдвинут в премьеры Армении

Оппозиционная фракция в парламенте Армении «Елк» выдвинула на пост премьер-министра страны кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна , говорится в заявлении пресс-службы фракции, передаёт ТАСС

Никол Пашинян может стать главой правительства, если за него проголосуют 53 из 105 депутатов однопалатного парламента, то есть простое большинство.

Сторонники Пашиняна в настоящее время имеют поддержку 40 парламентариев. Если все депутаты от партии «Дашнакцутюн», которая вечером в среду покинула правящую коалицию, проголосуют за Пашиняна, ему понадобятся ещё шесть голосов.