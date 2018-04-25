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Пашинян официально выдвинут в премьеры Армении
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Никол Пашинян официально выдвинут в премьеры Армении 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Оппозиционная фракция в парламенте Армении «Елк» выдвинула на пост премьер-министра страны кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна, говорится в заявлении пресс-службы фракции, передаёт ТАСС.
Никол Пашинян может стать главой правительства, если за него проголосуют 53 из 105 депутатов однопалатного парламента, то есть простое большинство.
Сторонники Пашиняна в настоящее время имеют поддержку 40 парламентариев. Если все депутаты от партии «Дашнакцутюн», которая вечером в среду покинула правящую коалицию, проголосуют за Пашиняна, ему понадобятся ещё шесть голосов.
Фракция правящей Республиканской партии Армении обладает 58 местами в парламенте, «Елк» — девятью, «Дашнакцутюн» — семью. Ещё 31 место у блока «Царукян».
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