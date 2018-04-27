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Дональд Трамп: Корейская война закончится
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Дональд Трамп: Корейская война закончится 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что «корейская война закончится».
"Корейская война закончится! США и все другие великие народы должны гордиться тем, что происходит в Корее", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
"Хорошие вещи случаются, но время покажет, что будет дальше!" — отметил Трамп и назвал встречу Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ына «исторической».
Ранее сегодня стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию по итогам саммита.
Документ провозглашает новую эру мира и согласия на Корейском полуострове. Стороны договорились начать процесс полной денуклеаризации при поддержке международного сообщества, добиваться создания «постоянного и прочного мира» в регионе.
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