Дональд Трамп: Корейская война закончится

"Корейская война закончится! США и все другие великие народы должны гордиться тем, что происходит в Корее ", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

"Хорошие вещи случаются, но время покажет, что будет дальше!" — отметил Трамп и назвал встречу Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ына «исторической».

Ранее сегодня стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию по итогам саммита.

Документ провозглашает новую эру мира и согласия на Корейском полуострове. Стороны договорились начать процесс полной денуклеаризации при поддержке международного сообщества, добиваться создания «постоянного и прочного мира» в регионе.