Порноактриса подала иск против Трампа

Порноактриса подала новый иск против Трампа за клевету о ней

Актриса в понедельник подала жалобу в федеральный суд в Нью-Йорке . По заявлению Дэниелс, Трамп оклеветал ее 18 апреля, когда написал в Twitter, что она участвует в мошенничестве из-за обнародования составленного по ее рассказу портрета человека, который ей угрожал, чтобы она молчала о связи с американским лидером.

"Только что мы подали иск против Трампа за его последние легкомысленные и дискредитирующие заявления о моем клиенте Сторми Дэниелс. Он хорошо осведомлен о том, что произошло, и о его соучастии. Мы полностью намерены пролить на это свет", — написал адвокат порноактрисы Майкл Авенатти в Twitter.

В поданном в суд заявлении говорится, что запись в Twitter была "лживой и дискредитирующей". Дэниелс и ее адвокат требуют рассмотрения их дела судом присяжных, а также возмещения нанесенного актрисе ущерба.

Ранее сообщалось, что отношения между актрисой и Трампом завязались спустя год после его женитьбы на Меланье Трамп в 2006 году. Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако затем стало известно, что Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса , в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Трампом недействительно. В этом же иске она сообщила о том, что связь с Трампом у нее была в 2006–2007 годах.