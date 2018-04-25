Афганцы перекрыли центр Киева

Петра Порошенко. Сразу несколько акций протеста проходят в среду в центре Киева. Против антисоциальной политики действующей украинской власти митингуют ветераны-афганцы, шахтеры и пострадавшие на производстве. Кроме того, в правительством квартале проходит немногочисленная акция протеста представителей партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил", требующих импичмента президента Украины

Около тысячи ветеранов-афганцев возле кабинета министров Украины требуют восстановления социальных льгот и недопущения ухудшения медицинского обеспечения.

"Афганцев привел к кабмину произвол властей, у людей, которые потеряли здоровье, нагло забирают реабилитационные центры, а обещанные льготы забыты", — прокомментировал происходящее один из организаторов протестной акции, депутат Рады Сергей Каплин.

Участники митинга в знак протеста перекрыли движение в правительственном квартале и предприняли попытку штурма здания правительства, но правоохранителям удалось их оттеснить. После этого к митингующим вышел министр социальной политики Украины Андрей Рева, однако протестующих это не удовлетворило. Они потребовали встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом

Еще одна акция протеста проходит у здания Министерства социальной политики Украины. Там собрались несколько десятков шахтеров, инвалидов труда и пострадавших на производстве. Митингующие заблокировали движение транспорта на двух улицах, прилегающих к министерству.

"Это делается для того, чтобы покрыть дефицит Пенсионного фонда за счет средств фонда соцстрахования, что приведет к ухудшению социального обеспечения инвалидов труда и других граждан", — уточнил он.

В связи с проходящим в украинской столице предприняты усиленные меры безопасности, охрану правопорядка обеспечивают несколько десятков правоохранителей.