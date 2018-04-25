События в Ереване впечатлили Лукашенко

Многие посчитали, что именно этим руководствовался президент, когда опроверг слухи о скором изменении конституции. При этом другие видят иную причину, и связана она, скорее, с Россией , чем с Арменией

Белорусский президент Александр Лукашенко выступил с посланием к народу страны и Национальному собранию. Лукашенко опроверг слухи о скором изменении конституции, которые последнее время обсуждались в СМИ. По мнению некоторых экспертов, глава страны изменил планы из-за событий в Армении.

Армения остудила пыл Лукашенко, пишут белорусские СМИ. Перед посланием президента ходили предположения, что Лукашенко объявит о проведении конституционного референдума с целью увеличить президентский срок с пяти до семи лет. Но в послании он заявил, что «даже не думал» об этом:

«Я обещал и никогда не нарушу свою клятву, чего бы мне это не стоило, ибо будет так, как вчера в Армении. Лично я пока ни о каком референдуме даже не думал. Нам сейчас не до референдумов. Нам надо в этой бурной, хаотичной, беспорядочной, опасной ситуации в мире выстоять. Нам не до того, чтобы здесь муть поднять в стране».

По словам Лукашенко, изменения в Конституцию будут носить технический характер. «Но изменений под конкретное лицо никогда не будет», — сказал белорусский президент, снова вспомнив про Ереван и пожелав армянскому народу, чтобы, «не увлеклись борьбой».

В произошедшем, по словам Лукашенко, виноваты «и мы». Под этим «мы» он, в первую очередь, имел в виду Россию. Он напомнил, что когда армянское правительство повысило цены на энергоносители, в республике также прошли протестные акции.

«А что, это не от нас зависело, не от России это зависело?» — задался вопросом Лукашенко.

Богдан Безпалько: И в послании вспомнил про «больную мозоль» — молочные, мясные и сахарные баталии, в организации которых он обвинил Москву . Правда, путей решения этих проблем Лукашенко не предложил, комментирует замдиректора Центр украинистики и белорусистики МГУ

«Молочные войны», безусловно, являются следствием того, что Белоруссия проводит политику, которую условно один из экспертов назвал «нефтью в обмен на поцелуи». Белоруссия стремится получить максимум экономических бонусов в виде российского рынка сбыта, особенно для своей сельхозпродукции, в виде кредитов, в виде, соответственно, разного рода субсидирования, особенно через дешевые энергоносители или беспошлинные поставки нефти. Пока что я вижу, что Лукашенко выражает неудовольствие общим падением экономических связей, но не предлагает ничего, чтобы эти противоречия принципиально изменить».

Лукашенко напомнил и о других партнерах.

«Евросоюз — это наши соседи. А соседи — от Бога. Это аксиома», — заявил он.

А про Китай , как отмечают местные СМИ, белорусский президент заливался просто соловьем. В этом многие увидели сигнал Москве.

Продовольственный экспорт Белоруссии завязан на Россию, и возникающие проблемы больно бьют по Минску . Экономическое состояние страны оставляет желать лучшего, и именно это, а вовсе не «бархатная революция» в Ереване, удерживает Лукашенко от референдума об увеличении срока, уверен политический обозреватель информационной компании «Белапан» Александр Класковский

«Да, Лукашенко, наверное, подумывает, в частности, о транзите власти, о том, как это обставить, о возможных изменениях Конституции, но для него это не пожарный вопрос. Дело не в событиях в Армении, а в том, что он видит сегодня, что если организовать такой референдум, то вот этот вопрос об увеличении срока президентских полномочий в условиях такой неважной экономической ситуации, будет, мягко говоря, не популярен. В принципе, полномочия, как сам Лукашенко некогда сказал, у него царские, и опять же, как он сказал, достаточные для того, чтобы держать страну в кулаке».