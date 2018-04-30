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СМИ: личный врач Трампа не вернется в Белый дом
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СМИ: личный врач Трампа не вернется в Белый дом 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Ронни Джексон, бывший личный врач президента США Дональда Трампа, не вернется на работу в Белом доме. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации главы государства.
Незадолго до этого Джексон временно покинул пост личного врача президента, поскольку Трамп выдвинул его пост министра по делам ветеранов. Тем не менее врач оказался в центре скандала, когда сенатор Джон Тестер обвинил его в употреблении алкоголя на рабочем месте и создании «враждебной атмосферы». Джексон опроверг эти заявления, однако снял свою кандидатуру.
Президент Трамп также отреагировал на выпад Тестера, призвав его уйти в отставку. По словам главы государства, Секретная служба не смогла подтвердить обвинения в адрес Джексона.
Личным врачом президента останется Шон Конли, ранее временно исполнявший эти обязанности.
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