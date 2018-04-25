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Киев упрекнул ООН в бессилие перед Россией
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Киев упрекнул ООН в бессилие перед Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Замглавы МИД Украины Сергей Кислица упрекнул ООН в том, что в организации не смогли остановить "агрессию России" в отношении страны.
"В 2014 году ни лидеры ООН, ни члены Совета Безопасности в то время не смогли остановить военную агрессию России, оккупацию Крыма и Донбасса", — сказал Кислица, выступая на форуме Генеральной Ассамблеи ООН по миростроительству.
В своей речи, представитель Украины неоднократно называл власти России "режимом". Он раскритиковал Москву, которая, по его словам, "прикрывает своего клиента Асада" и развязала "агрессию против Украины". Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает за скорейшее мирное урегулирование.
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