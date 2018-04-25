Сенат США выбрал нового директора АНБ

Сенат США утвердил Накасоне на должность директора АНБ

Накасоне сменит нынешнего главу АНБ адмирала Майкла Роджерса , занимавшего пост с 2014 года.

В феврале президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасоне на пост руководителя агентства национальной безопасности и киберкомандования ВС США.

Он также отметил, что у Накасоне богатый опыт, включая опыт работы с кибертехнологиями.