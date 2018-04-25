Сенат США выбрал нового директора АНБ

Сенат США единогласно утвердил кандидатуру генерал— лейтенанта Пола Накасоне на пост директора Агентства национальной безопасности (АНБ). Об этом сообщает The Washington Post.
Накасоне сменит нынешнего главу АНБ адмирала Майкла Роджерса, занимавшего пост с 2014 года.
В феврале президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта Пола Накасоне на пост руководителя агентства национальной безопасности и киберкомандования ВС США.
Он также отметил, что у Накасоне богатый опыт, включая опыт работы с кибертехнологиями.