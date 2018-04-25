Россия — враг? Куда революция заведет Армению

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения не идет по пути дестабилизации и это вызывает удовлетворение у Кремля. Так он прокомментировал организованные оппозиционером Николом Пашиняном массовые протесты в республике, которые накануне привели к отставке премьер-министра страны Сержа Саргсяна . Официальный представитель Кремля подчеркнул, что происходящее является внутренним делом Армении.

«Мы надеемся, что в стране будет сохраняться порядок, стабильность и что в самое ближайшее время, в обозримой перспективе появятся какие-то очертания политической конфигурации, которая, скажем так, станет консенсусом всех сил, которые представляют армянский народ», — сказал Песков.

Близкий к Кремлю политолог Евгений Минченко на своей странице в фейсбуке описал ситуацию в республике как «на удивление сдержанную и корректную». Он также отметил отсутствие у протестующих антироссийских лозунгов, что «позволяет надеяться на сохранение существующего внешнеполитического вектора Армении».

Спокойная реакция на происходящее в Армении не означает, что Москву не волнует эта ситуация. Армения — главный союзник России на Кавказе, а также член военно-политического блока ОДКБ.

«Ситуация в Армении, безусловно, кризисная для Кремля. Для Москвы Ереван является ключевым стратегическим элементом в регионе, и Армения должна оставаться на орбите России во время драматических геополитических сдвигов», — говорит ведущий аналитик центра Gulf News в Вашингтоне Теодор Карасик.

По словам эксперта, Кремль не рассматривает эти события как «цветную революцию», однако «в случае дальнейшей дестабилизации события могут получить „цветной ярлык“. Термин „цветная революция“ — хотя и со знаком вопроса — использует в своем комментарии и »Радио Свобода» , сравнивая происходящее в Ереване с событиями в Грузии в 2003 году и на Украине в 2004 и 2014 годах.

При этом в России никаких параллелей между Арменией и Украиной проводить не хотят. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что это совсем разные ситуации.

Игорь Иванов. События в Армении и на Украине действительно коренным образом отличаются друг от друга. В отличие от Украины, где акции протеста переросли в вооруженный переворот, в Армении все развивалось достаточно мирно. В этом происходящее в республике отчасти напоминает «революцию роз» в Грузии в 2003 году. Тогда Москва еще не была негативно настроена по отношению к происходящему в Грузии, Кремль раздражали действия президента страны Эдуарда Шеварднадзе . В тот раз для переговоров с лидером протеста Михаилом Саакашвили прибыл глава МИД России

Пока никто из российских представителей в Армению не приехал — очевидно, в Москве будут ожидать выборов нового премьера, которые должны пройти 2 мая. Ожидается, что главой кабмина станет представитель той же политической элиты, что и раньше, однако пока не ясно, как отреагируют на новую кандидатуру лидер армянской оппозиции Никол Пашинян и его сторонники.

Владимир Жарихин. Что касается возможных сценариев развития отношений нового руководства Армении с Россией, в нынешней геополитической ситуации «у Армении нет особого выбора» — вне зависимости от того, кто займет пост премьера, отмечает заместитель главы Института стран СНГ

В качестве примера эксперт приводит историю первого президента независимой Армении Левона Тер-Петросяна , который был достаточно «антироссийским», но со временем «оглянулся вокруг» и поменял свою позицию.

У Москвы были выстроены довольно крепкие отношения с теперь уже бывшим премьером Армении Сержем Саргсяном, который был президентом страны почти 11 лет. Стоит отметить, что Москва не проявила недовольства, когда Армения — член Евразийского Союза — подписала договор о расширенном партнерстве с ЕС в ноябре прошлого года.

Теперь российской власти надо будет выстраивать отношения с новым руководством страны.

Помимо экономических связей и сферы энергетики, где Армения практически полностью зависит от России, для Москвы важно сохранение военной базы в Гюмри

Она является форпостом, прикрывающим южные границы РФ от потенциальных угроз с территории соседних государств. По Договору о коллективной безопасности база также защищает и границы Армении.

База была основана в 1995 году после подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе — спорной территории между Арменией и Азербайджаном . В состав базы в Гюмри входят три мотострелковых, а также зенитный и артиллерийский полки. Один из источников, близких к Кремлю, опасается, что противники базы могут воспользоваться ситуацией, чтобы заявить о себе.

«Сначала будут ходить праздновать, а потом начнут стоять у базы с антироссийскими плакатами», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

В свою очередь, востоковед Алексей Малашенко хотя и считает, что опасения у России есть, тут же успокаивает: «в условиях, когда Армения находится между Турцией и Азербайджаном, спокойствия без России не будет».

Стоит отметить, что Стамбул Баку по-разному отреагировали на происходящее в Армении. В Нагорном Карабахе заявили, что в дни протестов Азербайджан стал стягивать к линии соприкосновения военную технику — в доказательство Минобороны непризнанной республики опубликовало видеоролики. Баку же обвиняет Ереван в нарушении режима прекращения огня, а публикуемые в армянских СМИ видео скопления военной техники называет провокацией.

«Серьезно обеспокоенный массовыми волнениями в стране военно-политический режим Армении, распространяя подобные сообщения, продолжает держать армянский народ в состоянии страха», — заявили в военном ведомстве Азербайджана.

А вот президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 апреля, когда в Армении отмечается день геноцида армян в Османской империи, направил свои соболезнования участникам религиозной службы в Армянской апостольской церкви Стамбула.

«Вы собрались сегодня под крышей армянского патриархата в Стамбуле, чтобы вспомнить об армянах Османской империи, погибших в суровых условиях Первой мировой войны. Еще раз с уважением вспоминаю погибших османских армян и выражаю искренние соболезнования», — приводит слова Эрдогана РИА «Новости».

При этом официально Турция не признает геноцид армян, так что эти слова Эрдогана могут свидетельствовать о том, что турецкий президент настроен на диалог с Арменией.

Вне зависимости о того, кто станет новым главой республики, ему так или иначе придется заниматься урегулированием ситуации в Нагорном Карабахе. Для этого новый премьер должен будет налаживать диалог со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

Стоит отметить, что ситуации вокруг Карабаха была посвящена недавняя дискуссия Совета по внешней и оборонной политике, на которой присутствовал корреспондент «Газеты.Ru». Один из участников конференции, близкий к переговорному процессу, подчеркнул, что, несмотря на проблемы между Россией, США Францией , между странами налажено достаточно конструктивное сотрудничество в Минской группе:

«Все предложения были совместные с американцами и французами».

При этом, по его словам, главная проблема переговоров — нежелание сторон идти на компромисс по статусу Карабаха.

В то же время российская сторона позитивно оценивает возможность участия в переговорах самого Нагорного Карабаха. Интересно, что эта позиция близка и лидеру армянской оппозиции Николу Пашиняну, который, вне всякого сомнения, будет играть заметную роль в новой политической конфигурации.

По профессии лидер фракции «Елк» Никол Пашинян — журналист, он учился в Ереванском государственном университете. В 1995 году Пашинян был упомянут в сборнике «Нарушения прав журналистов на территории СНГ» — в книге было отмечено, что Пашиняна отчислили с пятого курса университета с формулировкой «за непосещение занятий». Однако в действительности дело было в том, что он активно сотрудничал с независимой газетой «Лрагир», а руководству университета не нравились его статьи.

Активная журналистская деятельность Пашиняна также вызывала недовольство властей. В 1999 году его вызывали в прокуратуру по поводу статьи о теракте в парламенте Армении. После того как Пашинян предоставил прокуратуре источники информации, на которых была основана заметка, в возбуждении уголовного дела было отказано.

С 1999 года Пашинян являлся главным редактором оппозиционной газеты «Айкакан жаманак» («Армянское время»).

С 2007 года он возглавил политический блок «Импичмент» и устраивал «сидячие забастовки» на площади Свободы в Ереване. У оппозиционера вообще богатый опыт участия в различного рода протестных акциях.

Так, Пашинян принимал активное участие в печально известных протестных акциях 2008 года, когда Серж Саргсян шел на свой первый президентский срок. Тогда в столкновениях с силовиками погибли 10 человек, около 300 получили ранения разной степени тяжести — именно этот опыт, вероятно, и заставил Пашиняна постоянно делать упор на «ненасильственном» характере нынешней «революции».

После мартовской трагедии Пашиняна объявили в розыск, он полтора года скрывался от полиции, однако в конце концов вышел из подполья и сдался властям. В январе 2010 года он был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков, однако позже суд вдвое сократил ему срок. В мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии в честь 20-летия обретения независимости Арменией.

На этом «протестный дух» Пашиняна не иссяк — уже в 2015 году он стал первым политиком, присоединившимся к акциям протеста, начавшимся в Ереване из-за повышения цен на электричество. Позднее эти события получили название «Электрический Ереван».

В ходе нынешних протестных акций лидер оппозиции почти не говорил о своих амбициях занять пост Саргсяна в случае его ухода. Однако теперь премьер ушел, и Пашинян допускает, что может возглавить правительство.

Он также требует назначения премьером «кандидата от народа» и проведения досрочных выборов в Национальное собрание — в среду Пашинян обсудит это с и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном , временно возглавившим кабмин после ухода Саргсяна.

Встреча состоится 25 апреля в 11:00 (10:00 мск).