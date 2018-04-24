Сажающие дерево Трамп и Макрон превратились в мем 

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон вместе с женами стали героями мемов после опубликования в сети фотографии, на которой они сажают дерево.
Лидеры двух стран решили посадить дуб, привезенный Макроном в подарок Трампу, на лужайке у Белого дома как символ дружбы народов. Однако пользователи сети мгновенно превратили фотографию с места событий в мем.
«Новый сезон «Клана Сопрано» — лучший», — пошутил журналист Mathieu von Rohr в Twitter.
The new Sopranos season is the best pic.twitter.com/IAgj3gLvm3— Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) 24 апреля 2018 г.
Блогер AntoineMokrane решил, что это кадр из другого сериала — «Отчаянные домохозяйки».
Previously in Desperate housewives pic.twitter.com/Oc8i0PsvNw— Antoine-K Mokrane (@AntoineMokrane) 24 апреля 2018 г.
«Похоже на то, что они закапывают труп… Труп нашей умирающей демократии!» — написала журналист Katherine Krueger.
«Эммануэль Макрон органично вписался в экосистему около Белого дома», — озвучила Юлия Витязева шутку французов об этом событии.
Трамп и Макрон посадили дуб.
Вот как шутят на эту тему сами французы:
«Эммануэль Макрон органично вписался в экосистему около Белого дома» pic.twitter.com/iEOcur6HAx— Юлия Витязева (@Vityzeva) 24 апреля 2018 г.
Фото Макрона и Трампа с лопатами активно используются в мемах и российскими пользователями. На картинках президенты закапывают дыры в российских дорогах, пекут блины и ищут клад.
Лентач
Ранее во вторник Трамп и Макрон посадили во дворе Белого дома саженец дуба, привезенный из Франции в подарок. Макрон находится в США с официальным визитом с понедельника.