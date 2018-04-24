Сажающие дерево Трамп и Макрон превратились в мем

Лидеры двух стран решили посадить дуб, привезенный Макроном в подарок Трампу, на лужайке у Белого дома как символ дружбы народов. Однако пользователи сети мгновенно превратили фотографию с места событий в мем.

«Новый сезон «Клана Сопрано» — лучший», — пошутил журналист Mathieu von Rohr в Twitter.

The new Sopranos season is the best pic.twitter.com/IAgj3gLvm3— Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) 24 апреля 2018 г.

Previously in Desperate housewives pic.twitter.com/Oc8i0PsvNw— Antoine-K Mokrane (@AntoineMokrane) 24 апреля 2018 г. Блогер AntoineMokrane решил, что это кадр из другого сериала — «Отчаянные домохозяйки».

«Похоже на то, что они закапывают труп… Труп нашей умирающей демократии!» — написала журналист Katherine Krueger.

Трамп и Макрон посадили дуб.

Вот как шутят на эту тему сами французы:

«Эммануэль Макрон органично вписался в экосистему около Белого дома» pic.twitter.com/iEOcur6HAx— Юлия Витязева (@Vityzeva) 24 апреля 2018 г. Эммануэль Макрон органично вписался в экосистему около Белого дома», — озвучила Юлия Витязева шутку французов об этом событии.

Фото Макрона и Трампа с лопатами активно используются в мемах и российскими пользователями. На картинках президенты закапывают дыры в российских дорогах, пекут блины и ищут клад.

Лентач