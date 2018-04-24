Ещё
Сажающие дерево Трамп и Макрон превратились в мем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сажающие дерево Трамп и Макрон превратились в мем 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Twitter
Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон вместе с женами стали героями мемов после опубликования в сети фотографии, на которой они сажают дерево.
Лидеры двух стран решили посадить дуб, привезенный Макроном в подарок Трампу, на лужайке у Белого дома как символ дружбы народов. Однако пользователи сети мгновенно превратили фотографию с места событий в мем.
«Новый сезон «Клана Сопрано» — лучший», — пошутил журналист Mathieu von Rohr в Twitter.
Блогер AntoineMokrane решил, что это кадр из другого сериала — «Отчаянные домохозяйки».
«Похоже на то, что они закапывают труп… Труп нашей умирающей демократии!» — написала журналист Katherine Krueger.
«Эммануэль Макрон органично вписался в экосистему около Белого дома», — озвучила Юлия Витязева шутку французов об этом событии.
Фото Макрона и Трампа с лопатами активно используются в мемах и российскими пользователями. На картинках президенты закапывают дыры в российских дорогах, пекут блины и ищут клад.
Лентач
Ранее во вторник Трамп и Макрон посадили во дворе Белого дома саженец дуба, привезенный из Франции в подарок. Макрон находится в США с официальным визитом с понедельника.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Трамп обвинил Россию в создании «проблем» на Ближнем Востоке Совет Европы пригрозил наказать Россию из-за невыплат взносов Трамп стряхнул перхоть с плеча Макрона
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хмеймим атаковали дроны210
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня69
Российские дипломаты покидают Сиэтл127
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией95
«Газпром» готов «добить Украину»335
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Конфликты
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение