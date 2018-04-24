В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп

Семейство Трамп снова попало под критику в социальных сетях из-за неосторожного выбора нарядов. На этот раз причиной насмешек стала белая широкополая шляпа первой леди США Меланьи Трамп.

Melania with the Young Pope hat pic.twitter.com/PqwI4bqO9A— Josh Billinson (@jbillinson) 24 апреля 2018 г.

Пользователи Twitter сравнили шляпу Меланьи с головным убором Джуда Лоу из сериала «Молодой папа». Другие вспомнили клип Beyonce Formation.

Ранее первая леди США уже попадала под критику интернет-пользователей. В частности, розовое платье, расшитое цветами, в котором миссис Трамп появилась на одной из новогодних вечеринок, сравнили со шторкой для душа, занавеской, одеялом, покрывалом и скатертью.