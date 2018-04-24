В Киеве назвали траты на одного солдата ВСУ

Содержание одного военнослужащего Вооружённых сил Украины в год обходится в $12 тысяч. Об этом заявил украинский министр обороны Степан Полторак в интервью BBC Украина.

«А сколько стоит наш солдат? В прошлом году 8 тысяч долларов, в этом — 12 тысяч долларов», — сказал Полторак.

По его словам, он «не может за $12 тысяч сделать больше, чем можно сделать за $510 тысяч».