В Киеве назвали траты на одного солдата ВСУ 

Содержание одного военнослужащего Вооружённых сил Украины в год обходится в $12 тысяч. Об этом заявил украинский министр обороны Степан Полторак в интервью BBC Украина.
По его словам, один солдат США «стоит» $510 тысяч в год, Великобритании — 250 тысяч фунтов стерлингов, Германии — $220 тысяч, Польши — $100 тысяч, России — $83 тысячи, Литвы — около $80 тысяч, Албании — $20 тысяч.
«А сколько стоит наш солдат? В прошлом году 8 тысяч долларов, в этом — 12 тысяч долларов», — сказал Полторак.
По его словам, он «не может за $12 тысяч сделать больше, чем можно сделать за $510 тысяч».
Ранее президент Украины Пётр Порошенко назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе.