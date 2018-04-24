Трамп обвинил РФ в создании «проблем»

Москва и Тегеран являются источниками проблем на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Куда бы вы ни пошли, особенно на Ближнем Востоке, Иран стоит за всеми проблемами. Йемен, Сирия, за этим стоит Иран. Сейчас, к сожалению, Россия тоже все больше и больше участвует в этом. Но Иран, похоже, стоит за каждой проблемой», — цитирует Трампа РИА «Новости».

Кроме этого американский президент пригрозил Ирану «большими проблемами» при возобновлении ядерной программы, вновь назвав иранскую сделку «ужасной и ненормальной». Также Трамп подчеркнул, что Ирану «будет нелегко» вновь запустить процесс разработки оружия массового поражения.

Со своей стороны Эммануэль Макрон отметил, что Париж и Вашингтон продолжат сдерживать влияние Тегерана в ближневосточном регионе. Он назвал США и Францию «гарантами принципа многосторонности в международных отношениях», а также призвал Трампа вместе бороться с вызовами современности.

Накануне Макрон прибыл в США с официальным визитом. Во вторник президенты двух стран посадили во дворе Белого дома саженец дуба, привезенный из Франции в подарок. В рамках встречи с Макроном Трамп рассказал о предстоящей встрече с главой КННДР Ким Чен Ыном.