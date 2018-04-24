Трамп заявил о скором проведении встречи с Ким Чен Ыном

"У нас будет встреча с Ким Чен Ыном очень скоро, нам говорили напрямую, что они хотят провести встречу как можно скорее", — отметил хозяин Белого дома в беседе с журналистами.

По словам Трампа, руководитель Северной Кореи ведет себя «очень открыто» и «честно».

По некоторым данным, переговоры Дональда Трампа с Ким Чен Ыном пройдут уже в мае. Впрочем, некоторые аналитики полагают, что лидеры США и КНДР смогут обсудить накопившиеся вопросы только в июне.

Напомним, что 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоится встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Повестка данного саммита была окончательно согласована на этой неделе.