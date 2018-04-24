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Трамп заявил о скором проведении встречи с Ким Чен Ыном
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Трамп заявил о скором проведении встречи с Ким Чен Ыном 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Президент США Дональд Трамп рассказал о скором проведении встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает издание The New York Times.
"У нас будет встреча с Ким Чен Ыном очень скоро, нам говорили напрямую, что они хотят провести встречу как можно скорее", — отметил хозяин Белого дома в беседе с журналистами.
По словам Трампа, руководитель Северной Кореи ведет себя «очень открыто» и «честно».
По некоторым данным, переговоры Дональда Трампа с Ким Чен Ыном пройдут уже в мае. Впрочем, некоторые аналитики полагают, что лидеры США и КНДР смогут обсудить накопившиеся вопросы только в июне.
Напомним, что 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоится встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Повестка данного саммита была окончательно согласована на этой неделе.
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