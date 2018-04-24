Трамп пообещал Ирану «большие проблемы»

Трамп пообещал Ирану «проблемы», если Тегеран возобновит ядерную программу

"Если они возобновят свою ядерную программу, у них будут такие проблемы, каких никогда не было", — заявил Трамп журналистам перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Американский лидер вновь отметил, что иранская сделка "ужасна" и даже "ненормальна", и сообщил, что будет обсуждать ее с Макроном.

"Что это за сделка, где вы позволяете проводить повсюду испытания ракет?" — сказал Трамп.

При этом он выразил уверенность, что Ирану "будет нелегко возобновить (ядерную программу)" и "они ничего не возобновят".

Иран и "шестерка" международных посредников ( Россия , США, Британия, Китай , Франция, Германия ) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза

США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали в январе группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Ираном. Эта работа началась, когда президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций против Ирана, но заявил, что делает это в последний раз. Трамп неоднократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". В качестве дедлайна он назвал 12 мая, когда ему надо будет в очередной раз продлить режим снятия санкций.