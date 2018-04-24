Премьер Турции отверг призыв ПАСЕ перенести выборы

Ранее во вторник мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал Турции перенести досрочные президентские и парламентские выборы в стране, так как принятые всего за месяц до их назначения поправки к избирательному закону существенно изменили правила выборов и избирательной кампании.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня 2018 года. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил законопроект.