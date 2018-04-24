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Премьер Турции отверг призыв ПАСЕ
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Премьер Турции отверг призыв ПАСЕ перенести выборы 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Adem Altan
Премьер Турции Бинали Йылдырым посоветовал Совету Европы заниматься своими делами в ответ на его призыв перенести досрочные выборы в Турции.
Ранее во вторник мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал Турции перенести досрочные президентские и парламентские выборы в стране, так как принятые всего за месяц до их назначения поправки к избирательному закону существенно изменили правила выборов и избирательной кампании.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня 2018 года. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил законопроект.
"Хорошо, если Совет Европы займется своими делами. Он не проводит выборы, их проводит Турция", — сказал Йылдырым журналистам в ходе визита в Испанию.
Он также подверг резкой критике ПАСЕ за приглашение экс-лидера сирийской курдской партии "Демократический союз" Салиха Муслима для выступления на конференции, посвященной операции ВС Турции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне. Анкара обвиняет Муслима в причастности к ряду крупных терактов в Турции и требует его выдачи.
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