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Трамп публично унизил неряшливого Макрона
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Трамп публично унизил неряшливого Макрона 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Президенты США и Франции превратили прием в Белом доме в шоу поцелуев и объятий. Однако Дональд Трамп не преминул унизить Эммануэля Макрона — указав журналистам на перхоть на пиджаке французского лидера.
Дональд Трамп устроил горячий прием Эммануэлю Макрону и его супруге. Церемония приветствия французской президентской четы проходила на лужайке у Белого дома. Американский лидер за это время несколько раз нашел повод обнять и поцеловать своего коллегу из Парижа.
Как только гости вышли из лимузина, Трамп и его супруга обменялись с Макроном и его первой леди рукопожатиями и парой поцелуев. Как сообщается, дипломатический этикет во Франции и странах Средиземноморья допускает поцелуи в щеку даже между двумя мужчинами. Однако считается, что это должно быть легкое касание — в то время как Трамп, скорее, напоминал известного своей страстью к лобзанию политиков Леонида Брежнева, отмечают наблюдатели.
Время для следующей серии поцелуев наступило после того, как лидеры двух стран обменялись приветственными речами. Трамп и Макрон снова обнялись и пожали друг другу руки. Затем президент США переключился на дам, чмокнув Брижит Макрон, а затем и Меланью Трамп. Однако первую леди США от посягательств спасла широкополая шляпа. По окончании церемонии Трамп снова два раза поцеловал Макрона в обе щеки.
Комментаторы в соцсетях заметили, что Брижит Макрон на сей раз старалась держаться подальше от американского лидера. Они предположили, что причина в скандалах вокруг любвеобильного Трампа и его связях с порнозвездами.
Запас нежностей президента США не иссяк на лужайке у Белого дома. Уже в здании, позируя перед телекамерами, Трамп заявил, что Макрон — само совершенство. И, чтобы сделать французского президента окончательно совершенным, надо устранить крохотный недостаток. После чего аккуратно стряхнул с плеча друга Эммануэля перхоть, передает RT.
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