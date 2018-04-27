В ЛНР заявили о подготовке Киева к военным действиям

Украинское командование готовится к полномасштабным военным действиям в Донбассе, заявил в пятницу Михаил Филипоненко — и.о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
В Донбассе с 30 марта вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие, однако стороны после этого не раз обвиняли друг друга в обстрелах.
"В течение прошедшей недели в зоне проведения так называемой АТО (антитеррористической операции — ред.) значительно увеличилось количество украинского вооружения и военной техники", — заявил Филипоненко.
Он уточнил, что об этих фактах ежедневно сообщается в отчетах наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. По данным Народной милиции ЛНР, на станцию погрузки в подконтрольном вооруженным силам Украины Рубежном прибыл эшелон с тяжелым вооружением и военной техникой, в том числе двенадцатью гаубицами "МСТА-Б", двадцатью военными автомобилями и тремя командно-штабными машинами. Также отмечено прибытие трех гаубиц 2С19 "МСТА-С" в район населенного пункта Приволье.
"Указанные факты являются очередным неоспоримым доказательством явной подготовки командования ВС Украины к очередным провокациям с целью развязывания полномасштабных боевых действий. Подобные намерения подтверждаются заявлениями официальных лиц. В частности, генерал Наев (командующий новой военной операцией в Донбассе Сергей Наев — ред.) заявил, что операция объединенных сил — это военная операция, которая будет завершена оккупацией всей территории Донбасса", — подчеркнул Филипоненко.