В ЛНР заявили о подготовке Киева к военным действиям

Киев готовится к полномасштабным военным действиям, считают в ЛНР

Украинское командование готовится к полномасштабным военным действиям в Донбассе, заявил в пятницу Михаил Филипоненко — и.о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

В Донбассе с 30 марта вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие, однако стороны после этого не раз обвиняли друг друга в обстрелах.

"В течение прошедшей недели в зоне проведения так называемой АТО (антитеррористической операции — ред.) значительно увеличилось количество украинского вооружения и военной техники", — заявил Филипоненко.

Он уточнил, что об этих фактах ежедневно сообщается в отчетах наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ . По данным Народной милиции ЛНР, на станцию погрузки в подконтрольном вооруженным силам Украины Рубежном прибыл эшелон с тяжелым вооружением и военной техникой, в том числе двенадцатью гаубицами "МСТА-Б", двадцатью военными автомобилями и тремя командно-штабными машинами. Также отмечено прибытие трех гаубиц 2С19 "МСТА-С" в район населенного пункта Приволье.