Трамп расцеловал Макрона при встрече в Вашингтоне 

Дональд Трамп устроил французской президентской чете по-настоящему горячий приём на лужайке у Белого дома. Во время приветственной церемонии американский лидер несколько раз обнял Эммануэля Макрона и расцеловал его в обе щеки. Полную нежностей церемонию визита главы Франции и его супруги не смогли обойти вниманием пользователи соцсетей. Многие отметили, что Брижит Макрон на этот раз старалась держаться от Трампа более отстранённо. Кроме того, в «Твиттере» шутят, что «в этом году Трампу досталось больше поцелуев от Макрона, чем от его жены Меланьи».