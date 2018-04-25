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Трамп расцеловал Макрона при встрече в Вашингтоне
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Трамп расцеловал Макрона при встрече в Вашингтоне 

Авторадио 58 минут назад
Фото: Koji Sasahara/AP
Дональд Трамп устроил французской президентской чете по-настоящему горячий приём на лужайке у Белого дома. Во время приветственной церемонии американский лидер несколько раз обнял Эммануэля Макрона и расцеловал его в обе щеки. Полную нежностей церемонию визита главы Франции и его супруги не смогли обойти вниманием пользователи соцсетей. Многие отметили, что Брижит Макрон на этот раз старалась держаться от Трампа более отстранённо. Кроме того, в «Твиттере» шутят, что «в этом году Трампу досталось больше поцелуев от Макрона, чем от его жены Меланьи».
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 Ещё 25 источников 
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