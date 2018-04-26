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Антонов рассказал, как прошла его встреча с советником Трампа по нацбезопасности
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Антонов рассказал, как прошла его встреча с советником Трампа по нацбезопасности 

RT на русском 45 минут назад
Фото: NEWS.BCM.ru
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в ходе встречи обсудил с Джоном Болтоном, советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, все раздражители в двусторонних отношениях.
«Встреча прошла конструктивно, хорошо. Мы обсудили весь комплекс раздражителей в российско-американских отношениях», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, как отмечается, стороны также обсудили «некоторые аспекты региональной и глобальной безопасности».
20 апреля сообщалось, что Джон Болтон в ходе переговоров с Анатолием Антоновым рассказал, какие меры необходимо принять для улучшения отношений двух стран.
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