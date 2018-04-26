Антонов рассказал, как прошла его встреча с советником Трампа по нацбезопасности

«Встреча прошла конструктивно, хорошо. Мы обсудили весь комплекс раздражителей в российско-американских отношениях», — цитирует его РИА Новости

Кроме того, как отмечается, стороны также обсудили «некоторые аспекты региональной и глобальной безопасности».

20 апреля сообщалось, что Джон Болтон в ходе переговоров с Анатолием Антоновым рассказал, какие меры необходимо принять для улучшения отношений двух стран.