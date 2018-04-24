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Трамп обратился к Бушу-старшему
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Трамп пожелал Бушу — старшему скорейшего выздоровления 

RT на русском 1 час назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп пожелал 41-му президенту Джорджу Бушу — старшему скорейшего выздоровления после сообщений о том, что последний был госпитализирован.
Об этом Трамп сказал на церемонии приветствия президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтоне.
«Этим утром мы все посылаем наши молитвы семье Буша, также как мы желаем бывшему президенту Джорджу Бушу — старшему скорейшего выздоровления», — приводит The Hill слова Трампа.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Джордж Буш — старший был госпитализирован из-за попадания инфекции в кровь.
21 апреля состоялись похороны его жены Барбары Буш.
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