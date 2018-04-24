Трамп обратился к Бушу-старшему

Трамп пожелал Бушу — старшему скорейшего выздоровления

Об этом Трамп сказал на церемонии приветствия президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтоне.

«Этим утром мы все посылаем наши молитвы семье Буша, также как мы желаем бывшему президенту Джорджу Бушу — старшему скорейшего выздоровления», — приводит The Hill слова Трампа.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Джордж Буш — старший был госпитализирован из-за попадания инфекции в кровь.