Трамп обратился к Бушу-старшему

Президент США Дональд Трамп пожелал 41-му президенту Джорджу Бушу — старшему скорейшего выздоровления после сообщений о том, что последний был госпитализирован.
Об этом Трамп сказал на церемонии приветствия президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтоне.
«Этим утром мы все посылаем наши молитвы семье Буша, также как мы желаем бывшему президенту Джорджу Бушу — старшему скорейшего выздоровления», — приводит The Hill слова Трампа.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Джордж Буш — старший был госпитализирован из-за попадания инфекции в кровь.
21 апреля состоялись похороны его жены Барбары Буш.