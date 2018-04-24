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В Мариуполе нашли тайник с оружием
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В Мариуполе нашли тайник с оружием 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские обнаружили автомат, магазин с патронами и пистолет в заброшенном гараже в Мариуполе, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции в Донецкой области.
По данным ведомства, сотрудники полиции получили информацию о том, что в одном из гаражей может находиться огнестрельное оружие. Во время проверки правоохранители обнаружили автомат Калашникова, магазин с патронами и пистолет.
"Полицейские установили: изъятый ​​автомат был похищен в 2014 году из воинской части Национальной гвардии Украины в Мариуполе. Оружие спрятал 25-летний участник вооруженных формирований так называемой ДНР. По имеющейся информации, сейчас он скрывается на временно оккупированной территории", — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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