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В ЛНР восстановят работу Vodafone
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В ЛНР восстановят работу Vodafone в ближайшее время 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Работа мобильного оператора "Vodafone-Украина" на территории самопровозглашенной Луганской народной республики будет возобновлена в ближайшее время, сообщается во вторник на странице Луганской областной военно-гражданской администрации в Facebook.
Ранее в министерстве по вопросам временно оккупированных Украины заявили, что услуги мобильного оператора "Vodafone-Украина" отсутствуют на неподконтрольной Киеву территории Луганской области из-за повреждений, причины устанавливаются. В феврале была возобновлена работа "Vodafone-Украина", прерванная из-за обрыва линии. В ЛНР заявили, что авария произошла из-за обстрела со стороны украинских силовиков.
"Мобильная связь Vodafone будет возобновлена в ближайшее время", — говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, обрыв магистрального кабеля произошел в 9.38 (совпадает с мск) в районе Северодонецка. Ремонтные бригады компании занимаются устранением неполадки.
До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. Украинский "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. "Vodafone-Украина" оставалась единственной украинской сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в этих районах Донбасса.
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