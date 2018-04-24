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Абэ назвал условие диалога с КНДР
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Абэ допустил диалог с КНДР после саммитов Сеула и Вашингтона с Пхеньяном 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио может начать диалог с КНДР в случае успешного проведения ближайших встреч лидеров Южной Кореи и США с Пхеньяном, сообщила в Сеуле администрация южнокорейского президента.
Во вторник состоялся телефонный разговор Абэ и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в преддверии намеченной на 27 апреля его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Между Японией и Северной Кореей существуют ядерная и ракетная проблема, вопрос о похищенных (японцах), однако если вслед за саммитом Юга и Севера успешно завершится встреча в верхах между США и Северной Кореей, то и между Японией и Северной Кореей, естественно, возможен диалог", — приводит слова Абэ южнокорейская администрация.
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