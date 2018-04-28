Бриджит Макрон пожалела «забавную» Меланью Трамп

«У нас схожее чувство юмора. Мы много смеемся вместе», — сказала она.

Супруга французского президента также добавила, что Меланья живет в более ограниченных условиях, чем она. По ее словам, первая леди США «ничего не может сделать».

«Она даже не может открыть окно в Белом доме. Она не может выйти на улицу. Она гораздо более ограничена, чем я. Я каждый день выхожу в Париж», — рассказала Брижит Макрон.

Напомним, Дональд и Меланья Трамп сделали своим французским гостям оригинальный подарок. Они преподнесли отрезок ткани со стула, созданного по заказу пятого президента США Джеймса Монро

Французский президент находится с первым официальным визитом в Вашингтоне. В честь 250-летия отношений США и Франции Трамп и Макрон обменялись подарками. Саженец молодого дуба пошел в обмен на обивку стула. Трамп, судя по видео помог коллеге избавиться от перхоти. Насыщенная встреча получилась, да и первые леди у президентов видные.