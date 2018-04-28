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Бриджит Макрон пожалела «забавную» Меланью Трамп
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Бриджит Макрон пожалела «забавную» Меланью Трамп 

Мир24 39 минут назад
Фото: Zuma\TASS / Panoramic
Первая леди Франции Бриджит Макрон после поездки в США завила, что считает супругу американского лидера Меланью Трамп «забавной», передает The Guardian.
«У нас схожее чувство юмора. Мы много смеемся вместе», — сказала она.
Супруга французского президента также добавила, что Меланья живет в более ограниченных условиях, чем она. По ее словам, первая леди США «ничего не может сделать».
«Она даже не может открыть окно в Белом доме. Она не может выйти на улицу. Она гораздо более ограничена, чем я. Я каждый день выхожу в Париж», — рассказала Брижит Макрон.
Напомним, Дональд и Меланья Трамп сделали своим французским гостям оригинальный подарок. Они преподнесли отрезок ткани со стула, созданного по заказу пятого президента США Джеймса Монро.
Французский президент находится с первым официальным визитом в Вашингтоне. В честь 250-летия отношений США и Франции Трамп и Макрон обменялись подарками. Саженец молодого дуба пошел в обмен на обивку стула. Трамп, судя по видео помог коллеге избавиться от перхоти. Насыщенная встреча получилась, да и первые леди у президентов видные.
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Комментарии4  Ещё 24 источника 
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