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Казахстан назвал примерными отношения с РФ
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Госсекретарь Казахстана назвал отношения с Россией примером добрососедства 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Fotolia / rm
Отношения Казахстана и России являются примером добрососедства, сообщила пресс-служба президента республики со ссылкой на государственного секретаря Гульшару Абдыкаликову.
По данным ведомства, во вторник состоялась встреча Абдыкаликовой с послом России в Астане Алексеем Бородавкиным.
"Государственный секретарь подчеркнула, что на современном этапе отношения Казахстана и России служат ярким примером добрососедства, основанного на доверии и взаимопонимании. В их основе добрые взаимоотношения лидеров двух государств — Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина", — говорится в сообщении пресс-службы.
По словам Абдыкаликовой, между двумя странами "развивается интенсивный политический диалог, выстроены тесные экономические связи".
"Большим содержанием наполнено сотрудничество в культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах. Важно сохранить заданный высокий темп казахстанско-российского взаимодействия", — цитирует пресс-служба слова государственного секретаря.
Она отметила, что в этом году Казахстан празднует 20-летие Астаны. "Примечательно, что российские партнеры в числе первых начинают проведение мероприятий, посвященных этому юбилею. Так, 27 апреля в Астане Московский независимый театр представит постановку спектакля "Мастер и Маргарита" на сцене Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького", — отмечается в пресс-релизе.
В завершение встречи государственный секретарь пожелала российскому дипломату, назначенному на пост посла в Казахстане в феврале этого года, больших успехов в дальнейшем развитии и укреплении двусторонних отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.
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