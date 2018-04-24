Правительство Британии уличили во лжи

На прошлой неделе британские средства массовой информации распространили заявление Терезы Мэй об активизации распространения фейковых новостей «русскими ботами» в связи с последними событиями в Сирии и отравлением шпиона Сергея Скрипаля

Более того, газета Guardian даже «поименовала» их. Так, одним из «ботов» был назван пользователь соцсети Twitter под ником Ian56, который якобы за 12 дней распространил 1200 постов, охватив 23 миллиона человек.

Российское агентство решило проделать настоящую журналистскую работу, а именно проверить факты. Связавшись с Ian56, просто написав ему в Twitter, Владимир Корнилов выяснил, что это никакой не «базирующийся в России бот», а обычный британский пенсионер, который был весьма удивлен, узнав, что о нем пишут СМИ родной страны.

Тогда российский журналист обратился к автору статьи в Guardian Хизер Стюарт, которая объяснила, что это был не ее «анализ», а правительства, и даже не извинилась перед ложно обвиненным ею пенсионером.