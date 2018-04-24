Правительство Британии уличили во лжи 

Обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов связался с «русскими ботами» и уличил правительство Великобритании и местные СМИ во лжи.
На прошлой неделе британские средства массовой информации распространили заявление Терезы Мэй об активизации распространения фейковых новостей «русскими ботами» в связи с последними событиями в Сирии и отравлением шпиона Сергея Скрипаля.
Более того, газета Guardian даже «поименовала» их. Так, одним из «ботов» был назван пользователь соцсети Twitter под ником Ian56, который якобы за 12 дней распространил 1200 постов, охватив 23 миллиона человек.
Российское агентство решило проделать настоящую журналистскую работу, а именно проверить факты. Связавшись с Ian56, просто написав ему в Twitter, Владимир Корнилов выяснил, что это никакой не «базирующийся в России бот», а обычный британский пенсионер, который был весьма удивлен, узнав, что о нем пишут СМИ родной страны.
Тогда российский журналист обратился к автору статьи в Guardian Хизер Стюарт, которая объяснила, что это был не ее «анализ», а правительства, и даже не извинилась перед ложно обвиненным ею пенсионером.
В свою очередь, авторы газеты Times также не удосужились проверить информацию правительства и назвали «русским троллем» пользовательницу Twitter под ником Citizen Halo. В интервью российскому новостному агентству Citizen Halo сообщила, что родилась в финском городе Йювяскюля, что она никакой «не русский тролль, а бабушка из Финляндии». Также пенсионерка рассказала, что редактор Times обращалась к ней около месяца назад, попросив подтвердить или опровергнуть свою идентификацию как «тролля», получила отрицательный ответа, а в вышедшей недавно статье написала, что ответа от Citizen Halo не последовало.