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Макрон заявил об «особой ответственности» Франции и США
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Макрон заявил об «особой ответственности» Франции и США 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Французский президент Эммануэль Макрон, прибывший в американскую столицу с официальным визитом, заявил, что Франция и США несут особую ответственность перед мировым сообществом.
Макрон также добавил, что обе страны "являются гарантами современного принципа многосторонности в международных отношениях".
"Франция и США несут особую ответственность. Мы являемся гарантами современного принципа многосторонности в международных отношениях. Этот визит очень важен в контексте общих неопределенностей, проблем и угроз. Перед нами стоит много вызовов", — написал французский лидер в своем микроблоге Twitter.
Государственный визит Макрона приурочен к 250-летию французско-американских отношений. Он будет сопровождаться рядом церемоний, включая ужин в Белом доме. В программу президента Франции также входят переговоры с президентом США Дональдом Трампом и выступление в конгрессе.
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