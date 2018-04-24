Макрон заявил об «особой ответственности» Франции и США

Макрон также добавил, что обе страны "являются гарантами современного принципа многосторонности в международных отношениях".

"Франция и США несут особую ответственность. Мы являемся гарантами современного принципа многосторонности в международных отношениях. Этот визит очень важен в контексте общих неопределенностей, проблем и угроз. Перед нами стоит много вызовов", — написал французский лидер в своем микроблоге Twitter.