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«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
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«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: Reuters
Страны G7 обеспокоены "дестабилизирующими" действиями России в Сирии, на Украине и в соседних государствах, говорится в совместном заявлении глав МИД и министров безопасности стран "Большой семерки".
Главы МИД G7 обсудили общую обеспокоенность по вопросам мира и безопасности, включая Сирию, Украину и КНДР. Затрагивая общие вызовы международному порядку, министры подняли тему российского дестабилизирующего поведения, включая неприемлемые действия России в Сирии, на Украине и в других соседних государствах.
"Большая семерка" также обвинила Россию во вмешательстве в демократические процессы и в проведении кампаний по дезинформации.
Ранее страны G7 обвинили Россию в дестабилизации ситуации в мире, а также пригрозили ужесточить антироссийские санкции из-за Донбасса.
Россия действует в ближневосточном государстве по официальной просьбе президента Сирии Башара Асада. Западная коалиция, в свою очередь, начала операцию на сирийской территории без разрешения Дамаска и резолюции ООН.
Российские власти многократно отмечали, что Россия не выступает стороной внутриукраинского конфликта и не причастна к событиям в Донбассе. Кроме того, Москва многократно отвергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств.
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