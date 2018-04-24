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Журналисты проверили алиби Трампа
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Журналисты проверили алиби Трампа 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп лжет, заявляя, что никогда не оставался в Москве на ночь. Об этом сообщает Bloomberg.
Известно, что в 2013 году американский лидер посетил российскую столицу во время конкурса «Мисс Вселенная», права на проведение которого ему тогда принадлежали. Ранее бывший директор ФБР Джеймс Коми заявлял, что во время этой поездки Трамп провел ночь с русскими проституткам. Президент США уже дважды опровергал это.
Между тем в распоряжении агентства оказались данные сервиса отслеживания полетов FlightAware, согласно которым, в Москву Трамп прилетел утром 8 ноября 2013-го на частном самолете своего партнера Фила Раффина. По информации издания, сразу после этого будущий президент заселился в московский отель Ritz-Carlton.
В тот же день страница столичного ресторана Nobu в соцсети Facebook опубликовала фото Трампа с бизнесменом Эмином Агаларовым.
На следующий день уже сам Трамп разместил в соцсетях фото из Ritz-Carlton, а также сообщил, что совершил экскурсию по Москве. Вечером 9 ноября Трамп посетил конкурс красоты, а в 3:58 10-го покинул Россию.
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