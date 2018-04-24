Россию ждут очередные санкции

Россию ждут новые санкции

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ЕКА надеется, что "дело Скрипаля" не повлияет на работу с Россией

Россия и Китай негативно оценили ракетный удар США и их союзников по Сирии

Шойгу прибыл в Пекин для участия в совещании ШОС