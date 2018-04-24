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России пригрозили ужесточением санкций
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России пригрозили ужесточением санкций 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Страны G7 могут ужесточить санкции против России по Донбассу, "если действия Москвы того потребуют", говорится в заявлении глав МИД "Большой семерки" по итогам встречи в Торонто.
"Мы напоминаем, что продление экономических санкций по Донбассу полностью связано с полным и необратимым исполнением Россией Минских договоренностей. Эти санкции могут быть отменены, только если Россия полностью выполнит свои обязательства, однако мы также готовы принять новые ограничительные меры в случае, если действия России того потребуют", — говорится в коммюнике.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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