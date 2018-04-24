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Ким Чен Ын выразил Китаю соболезнования из-за ДТП
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Ким Чен Ын выразил Китаю соболезнования в связи с ДТП с туристами 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: EPA
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил посольство КНР в Пхеньяне, чтобы выразить "глубокие соболезнования" в связи с гибелью китайских туристов в результате ДТП, которое произошло в воскресенье в КНДР, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ.
Ранее официальный представитель МИД Китая Лу Кан подтвердил, что в результате ДТП с туристическим автобусом в северокорейской в провинции Хвэнхэ-Пукто погибли 32 гражданина Китая и четыре жителя Северной Кореи.
"Он заявил, что этот неожиданный инцидент он воспринял с глубокой горечью и что он безгранично скорбит при мысли о семьях, которые потеряли своих близких", — цитирует ЦТАК северокорейского лидера.
Ким Чен Ын также подчеркнул, что его страна "предпримет все меры" для того, чтобы облегчить боль семей, понесших утрату.
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