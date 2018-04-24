Ким Чен Ын выразил Китаю соболезнования из-за ДТП

Ким Чен Ын выразил Китаю соболезнования в связи с ДТП с туристами

Ранее официальный представитель МИД Китая Лу Кан подтвердил, что в результате ДТП с туристическим автобусом в северокорейской в провинции Хвэнхэ-Пукто погибли 32 гражданина Китая и четыре жителя Северной Кореи.

"Он заявил, что этот неожиданный инцидент он воспринял с глубокой горечью и что он безгранично скорбит при мысли о семьях, которые потеряли своих близких", — цитирует ЦТАК северокорейского лидера.

Ким Чен Ын также подчеркнул, что его страна "предпримет все меры" для того, чтобы облегчить боль семей, понесших утрату.