«Позиция Венгрии остается неизменной»

Венгрия снова блокировала заседание комиссии Украина — НАТО

Венгрия снова заблокировала проведение заседания комиссии Украина НАТО , намеченного на 27 апреля. Венгрия ранее уже два раза блокировала проведение мероприятия с участием Украины под эгидой НАТО. Отношения двух стран ухудшились после принятого в сентябре 2017 года Украиной нового закона об образовании, существенно ограничивающего права нацменьшинств на получение школьного образования на родном языке.

Венгрия снова наложила вето на проведение заседания комиссии Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел, которое должно было пройти в Брюсселе 27 апреля, передает RT.

«Заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне министров не состоится в связи с позицией венгерской стороны, которая остается неизменной», — приводит ФАН сообщение дипломатического источника в Брюсселе.

Ирина Геращенко. В марте Украина обрела статус «страны-аспиранта» в НАТО. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала вице-спикер Верховной рады

«Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в Альянсе», — заявила она. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение НАТО предоставить государству статус «страны-аспиранта».

«Приветствую важное, долгожданное и логичное решение НАТО повысить уровень амбиций Украины в отношении альянса», — сообщил он на своей странице в фейсбуке.

Данное решение, убежден Порошенко, говорит о реальном состоянии отношений Украины и военно-политического блока.

«Именно об этом шла речь во время моей последней встречи с генеральным секретарём НАТО в Мюнхене, а также недавней телефонной беседы с вице-президентом США. Наша следующая амбиция — План действий по членству для Украины», — отметил украинский лидер.

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что новый статус Украины теснее свяжет ее с НАТО без каких-либо гарантий приема в альянс.

«Выгодно и удобно для Запада. При этом в главных столицах Европы — категорически против включения ее в НАТО. Ей предложен вечный предбанник», — написал сенатор в своем твиттере.

Венгрия ранее уже два раза блокировала проведение мероприятия с участием Украины под эгидой НАТО. Отношения двух стран ухудшились принятого в сентябре 2017 года Украиной нового закона об образовании, существенно ограничивающего права нацменьшинств на получение школьного образования на родном языке.

«Этот закон нарушает права венгерского и других меньшинств на Украине. Он абсолютно не соответствует двусторонним и международным обязательствам, которые взял на себя Киев. Это совершенно противоречит различным декларациям ООН и документам ОБСЕ, а также [принципам программы] «Восточное партнерство» Евросоюза. Поэтому Украине необходимо этот закон отменить», — заявлял глава МИД Венгрии Петр Сийятро.

При этом Будапешт заявил, что и впредь будет бойкотировать и способствовать блокированию всех украинских инициатив на международной арене до тех пор, пока в закон не внесут поправки, а также всячески будут препятствовать сближению Украины с ЕС и НАТО.

В марте Петера Сийярто возмутили планы Украины по восстановлению воинской части в закарпатском городе Берегово , расположенном в 30 км от венгерской границы. Сийярто особенно разозлила причина, по которой украинские власти решили размещать войска в Закарпатье — в Киеве заявили, что это необходимо «с учетом угроз территориальной целостности Украины».

«Это означает, что Киев рассматривает венгерскую национальную общину как фактор угрозы. Это возмутительно, и именно поэтому Венгрия выступает категорически против», — сказал венгерский министр на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

Сийярто предупредил, что в ответ на размещение войск Будапешт будет блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины. Он пообещал, в частности, что Венгрия не поддержит проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, в апреле, и саммита НАТО-Украина этим летом.

В том же месяце спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина и Грузия в настоящий момент не готовы к вступлению в НАТО.

«Украине и Грузии нужно было сделать много работы, и сейчас для обеих стран много еще остается сделать», — сказал дипломат.

Однако, по его словам, Украина должна была получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО еще на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году. Он также отметил, что тогда ряд стран-членов НАТО выступили против этого шага, не желая давать Киеву гарантий.

Также в марте представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко рассказывал, что президент страны Петр Порошенко направил письмо генсеку альянса Йенсу Столтенбергу , в котором попросил предоставить Украине План действий по членству в НАТО (ПДЧ).

«В письме говорится о важных для Украины позициях: а именно, мы хотим, чтобы нам предоставили ПДЧ, если и когда союзники будут готовы к такому шагу. Также мы хотим, чтобы во время саммита НАТО в июле было проведено заседание Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне — президент рассчитывает на встречу с коллегами, чтобы обсудить с ними критически важные для государства вопросы», — указывал Пристайко.

Также в письме говорилось о важности включения Киева в программу расширенного партнерства.

Директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасев считает, что Венгрии, наряду с западными странами, удастся вынудить Украину пойти на компромисс по языковому вопросу, передает НСН.