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«Мы слишком долго воюем»
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«Мы слишком долго воюем» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Michael B. Thomas
Член комитета сената США по международным делам республиканец Рэнд Пол призвал прекратить политику "смены режимов", от которой "становится только хуже".
"Мы слишком долго воюем и в слишком многих местах. Если мы хотим меньше воевать, то мы должны прийти к пониманию, что смена режимов не работает, что от смены режимов часто становится только хуже", — сказал Пол на заседании комитета, где вскоре должно пройти голосование по кандидатуре Майка Помпео на пост госсекретаря США.
В качестве примера сенатор привел ситуации в Ираке и Ливии, военное вмешательство в дела которых "не сделало Америку более защищенной". При этом он отметил, что это вмешательство "укрепило Иран" и сейчас Иран — "лучший союзник Ирака".
Ранее в понедельник Пол заявил, что поддержит кандидатуру Помпео, так как получил от него и президента Дональда Трампа заверения, что США сократят свое военное присутствие в Ираке и Афганистане.
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