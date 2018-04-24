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Макрон прилетел в США с государственным визитом
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Макрон прилетел в США с государственным визитом 

360tv.ru
Фото: EPA
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США с государственным визитом. Об этом сообщило РИА «Новости».
Самолет президента Франции приземлился на военно-воздушной базе Эндрюс неподалеку от Вашингтона.
Государственный визит отличается от рабочего или официального визита наибольшим уровнем торжественности, и сопровождается рядом церемоний, в числе которых значится церемониальный ужин в Белом доме.
Программа визита французского лидера включает в себя переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, которые запланированы на 24 апреля, а также выступление в конгрессе 25 апреля.
Отмечается, что визит приурочен к 250-летию отношений двух стран.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о том, что Соединенные Штаты Америки играют очень важную роль в деле достижения мира в различных регионах.
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