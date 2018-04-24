Макрон прилетел в США с государственным визитом

Самолет президента Франции приземлился на военно-воздушной базе Эндрюс неподалеку от Вашингтона.

Государственный визит отличается от рабочего или официального визита наибольшим уровнем торжественности, и сопровождается рядом церемоний, в числе которых значится церемониальный ужин в Белом доме.

Программа визита французского лидера включает в себя переговоры с американским президентом Дональдом Трампом , которые запланированы на 24 апреля, а также выступление в конгрессе 25 апреля.

Отмечается, что визит приурочен к 250-летию отношений двух стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о том, что Соединенные Штаты Америки играют очень важную роль в деле достижения мира в различных регионах.