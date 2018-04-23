Макрон прибыл в США

Макрон прибыл с государственным визитом в США

Самолет французского президента приземлился на военно-воздушной базе Эндрюс неподалеку от Вашингтона.

Государственный визит (в отличие от официального или рабочего) отличается наибольшим уровнем торжественности, он будет сопровождаться рядом церемоний, включая церемониальный ужин в Белом доме.

В программе Макрона — переговоры с президентом США Дональдом Трампом , запланированные на вторник, а также выступление в конгрессе в среду.

Визит приурочен к 250-летию отношений США и Франции.