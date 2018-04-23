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Макрон прибыл в США
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Макрон прибыл с государственным визитом в США 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с государственным визитом в США, трансляцию его прибытия вели основные американские телеканалы.
Самолет французского президента приземлился на военно-воздушной базе Эндрюс неподалеку от Вашингтона.
Государственный визит (в отличие от официального или рабочего) отличается наибольшим уровнем торжественности, он будет сопровождаться рядом церемоний, включая церемониальный ужин в Белом доме.
В программе Макрона — переговоры с президентом США Дональдом Трампом, запланированные на вторник, а также выступление в конгрессе в среду.
Визит приурочен к 250-летию отношений США и Франции.
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