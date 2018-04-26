Ещё
Опубликованы данные по делу о пытках под руководством Джины Хаспел
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликованы данные по делу о пытках под руководством Джины Хаспел 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Национальные архивы США в четверг опубликовали новую, менее отредактированную по сравнению с 2004 годом, версию документов по делу о пытках подозреваемых, проводившихся под руководством кандидата на пост главы ЦРУ Джины Хаспел.
"Кандидат от Трампа на пост директора ЦРУ Джина Хаспел лично руководила пытками задержанного ЦРУ в 2002 году, которые включали в себя по меньшей мере три пытки, имитирующие утопление, впоследствии чего был разработан приказ об уничтожении видео-свидетельств о применении пыток", — сообщается в пресс-релизе.
По данным пресс-релиза, новые документы включают в себя «новую и менее отредактированную версию отчета Генерального инспектора ЦРУ 2004 года и повторяющиеся материалы из рассекреченного доклада Комитета сената США по разведке о пытках, проводимых Джиной Хаспел в 2002 году, когда она руководила тайной базой ЦРУ в Таиланде».
"В исчерпывающим отчете о пытках Комитета Сената США было рассмотрено более шести миллионов страниц собственных документов ЦРУ, и в нем было доказано, что эти обосновывающие документы «основываются на неточных заявлениях об их эффективности» и «ошибочны по основополагающим аспектам», — говорится в пресс-релизе.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил на место директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джину Хаспел, которая в случае утверждения сенатом станет первой женщиной, возглавившей это ведомство. Ряд правозащитных организаций в связи с этим призвали сенаторов, которые утверждают кандидатуру главы ЦРУ, серьезно изучить прошлое Хаспел.
В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR) попросил власти Германии выдать ордер на арест Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. По данным СМИ, поводом стало дело Абу Зубайды, которого 83 раза пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде, работу которой курировала Хаспел.
РИА Новости: последние новости
В Думе нашли британские химикаты, заявил зампостпреда Сирии при ОЗХО Страны НАТО обсудят противодействие России и увеличение оборонных расходов Расмуссен призвал Европу ужесточить санкции против России по примеру США
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия совершила атаку по сирийским боевикам190
Состояние Наргиз резко ухудшилось52
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1224
У террористов нашли химикаты из Солсбери78
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство63
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение