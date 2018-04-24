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Совет Европы пригрозил наказать Россию
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Совет Европы пригрозил наказать Россию 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Комитет министров иностранных дел Совета Европы в конце 2019 года «должен будет принять действия» в отношении России в связи с невыплатой взносов в бюджет. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, передает РИА «Новости».
«Есть правило в комитете министров, что если государство-член три года подряд не платит взносы, то комитет министров должен принимать какие-то действия», — пояснил он.
>> МИД выразил разочарование состоянием отношений с Советом Европы
В 2017 году Россия приостановила выплаты в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий делегации Федерального собрания России в Парламентской ассамблее Совета Европы. В 2014-2015 годах РФ лишили ряда полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму.
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