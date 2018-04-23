Макрон решил спасти отношения России и США

Французский президент Эммануэль Макрон начал государственный визит в США . В повестке переговоров с Трампом много сложных вопросов международной политики и торгово-экономических отношений. Какой из них станет ключевым?

Пребывание Макрона в США обставлено со всей помпой, это первый со времени избрания Трампа полноформатный государственный визит высшего зарубежного руководителя и ответ на гостеприимство французов в Париже в прошлом году. В рабочей части визита аналитики выделяют, прежде всего, вопрос об иранской ядерной программе.

Трамп грозит выйти из соглашения, с трудом достигнутого международной комиссией, в которую входит и Россия . По сообщениям лиц, причастных к предварительным переговорам на рабочем уровне, компромиссное соглашение готово, все зависит только от политической воли самого Трампа — согласится ли он отказаться от своей угрозы. Шансы на это есть, и Макрон будет добиваться их реализации.

Следующим сложным вопросом будет торговая война Трампа с конкурентами американских промышленных корпораций, особенно в металлургическом секторе. Обычно рассказывать о торговых переговорах — это сплошной скрежет зубовный: материя скучная, суть сложная, а внятных результатов, как правило, не бывает.

Олегу Дерипаске. На этот раз самая поразительная интрига переговоров как раз и будет заключаться в торгово-экономической стороне. Из-за России с торговыми санкциями все перевернулось до наоборот. Макрон будет добиваться от Трампа смягчения санкций против России, но не вообще всех, а тех последних, секторальных, которые непредсказуемый ночной «твиттерянин» высказал против ряда российских компаний и предпринимателей. Этот целенаправленный пакет ударил особенно больно по крупнейшему производителю алюминия «Русалу»

В результате мировые цены на алюминий и никель подскочили на 30%. По словам одного французского должностного лица, «под прямой и серьезной» угрозой оказалось снабжение европейской промышленности ключевыми сырьевыми продуктами, а ряду предприятий вообще грозит закрытие. Причем это такие предприятия, которые так просто на день-два нельзя остановить. Поэтому, сказал этот чиновник, с Соединенными Штатами «ведется конструктивное взаимодействие». Если перевести на язык, более принятый у штатных пропагандистов, Франция , при поддержке Германии и других европейских стран, оказывает мощный нажим на Америку, чтобы ослабить санкции против России.

Поддастся ли «вашингтонский обком» на давление «парижского обкома», сказать пока трудно. Основные субстантивные переговоры намечены назавтра, во вторник. У Макрона есть немало карт на руках — от сотрудничества с США в сирийском конфликте и в отношении Ирана до экономического давления.

Главное же, что после «Брекзита» и послевыборных трудностей в Германии, французский президент оказался в роли самого влиятельного европейского лидера. К тому же, у него с Трампом неплохая «химия» отношений. Оба политические «выскочки», победившие на выборах, вопреки всем прогнозам, оба любят драматические эффекты. Их взаимная симпатия скреплена легендарным, длившимся почти минуту, рукопожатием на Елисейских полях во время визита Трампа. Двух президентов тогда с трудом оттащили друг от друга жены — Брижитт и Мелания. Но как, если пойти на уступки, удастся Трампу спасти лицо и не показаться слабаком на фоне всех скандалов, особенно «русского расследования», — это сложный вопрос.

Если аргументов Макрона не хватит, додавливать компромиссное решение сразу же за Макроном приедет канцлер Германии Ангела Меркель . Ее визит в СЩА назначен на пятницу, 27 апреля, так что о результатах своих усилий Макрон успеет ее проконсультировать. При всех внутренних осложнениях, без «бабушки Европы» в ЕС по-прежнему ничего не делается. Макрон с ней сверял позиции перед поездкой в Вашингтон.

Что из этой «мультиварки» выйдет, сказать сложно. Во всяком случае, можно с уверенностью предсказать: после вашингтонской рекогносцировки Макрон в мае поедет в Россию не с пустыми руками, а с хорошо подготовленными и скоординированными предложениями. У России еще раз откроется окно возможностей.