Страны G7 решили изучить поведение России

Страны «большой семерки» создадут специальную группу, которая будет изучать действия России . Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон , передает Reuters . Он принимает участие в саммите глав МИД стран G7, проходящем в канадском городе Торонто с 22 апреля.

«Мы очень много говорили о России вчера и решили сделать одну вещь. Мы собираемся создать специальную группу G7, которая будет следить за поведением России», — приводит ТАСС слова Джонсона.

Глава Форин-офиса добавил, что отслеживать будут в том числе деятельность Москвы в киберпространстве, распространение российской стороной дезинформации и «возможные попытки убийства».

Ранее 23 апреля сообщалось, что страны «большой семерки» намерены сохранить жесткий курс в отношении Москвы. Глава МИД Канады Христя Фриланд написала, что государства G7 «выступают за сохранение санкций против России».

4 марта в сквере британского города Солсбери в бессознательном состоянии нашли бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Они находились несколько недель в коме и затем пошли на поправку. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, а также откуда взялся яд, до сих пор не выяснено.

Британская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию. В Кремле все обвинения отвергают. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.