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Трамп пообещал продолжить максимальное давление на КНДР
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Трамп пообещал продолжить максимальное давление на КНДР 

Газета.Ru 2 часа назад
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Франсуа Макроном, передает Reuters.
"Я скоро встречусь с Ким Чен Ыном, мы добиваемся такого будущего для Корейского полуострова и всего мира, в котором будут мир, гармония и безопасность. Тем не менее, добиваясь мира, мы не повторим ошибки предыдущих администраций (США). Кампания максимального давления продолжится", — сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что расценивает действия лидера КНДР Ким Чен Ына, заявившего о готовности свернуть северокорейскую ядерную программу, как открытые и честные,
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