Стал известен врио премьера Армении

Временно исполняющим главы правительства Армении стал вице-премьер страны Карен Карапетян , сообщается на сайте правительства Армении.

«Сегодня [23 апреля] состоялось внеочередное заседание правительства под председательством первого заместителя премьер-министра Карена Карапетяна. На внеочередной сессии, согласно закону «О структуре и функционировании правительства», обязанности врио премьер-министра исполнял Карен Карапетян», — говорится на сайте ведомства.

Ранее Серж Саргсян объявил об отставке с поста премьера Армении.

«Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», — сказал политик.

Позже экс-премьер заявил, что он «был не прав».