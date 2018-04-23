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Стал известен врио премьера Армении
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Стал известен врио премьера Армении 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: tert.am
Временно исполняющим главы правительства Армении стал вице-премьер страны Карен Карапетян, сообщается на сайте правительства Армении.
«Сегодня [23 апреля] состоялось внеочередное заседание правительства под председательством первого заместителя премьер-министра Карена Карапетяна. На внеочередной сессии, согласно закону «О структуре и функционировании правительства», обязанности врио премьер-министра исполнял Карен Карапетян», — говорится на сайте ведомства.
Ранее Серж Саргсян объявил об отставке с поста премьера Армении.
«Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», — сказал политик.
Позже экс-премьер заявил, что он «был не прав».
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