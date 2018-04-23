Советника Порошенко заподозрили в незаконном обогащении

Как отмечается, правоохранительные органы узнали о возможном хранении советником денежных средств, которые он получил противоправным путем на счета подставных лиц.

По имеющимся данным, в течение 2015-2016 годов на Назаренко и его родственников было оформлено несколько объектов недвижимого имущества, чья рыночная стоимость оценивается в 17,5 млн грн ($630 тыс.).

Ранее сообщалось, что Порошенко назвал коррупцию самой главной проблемой Украины.