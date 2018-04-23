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Советника Порошенко заподозрили в незаконном обогащении
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Советника Порошенко заподозрили в незаконном обогащении 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Национальное антикоррупционное бюро заподозрило советника украинского президента Петра Порошенко Виктора Назаренко в незаконном обогащении. Об этом сообщает "112 Украина".
Как отмечается, правоохранительные органы узнали о возможном хранении советником денежных средств, которые он получил противоправным путем на счета подставных лиц.
По имеющимся данным, в течение 2015-2016 годов на Назаренко и его родственников было оформлено несколько объектов недвижимого имущества, чья рыночная стоимость оценивается в 17,5 млн грн ($630 тыс.).
Ранее сообщалось, что Порошенко назвал коррупцию самой главной проблемой Украины.
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