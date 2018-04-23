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На Украине обнаружили тайник с боеприпасами
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В Черкасской области Украины обнаружили тайник с боеприпасами 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейские обнаружили под мостом в Черкасской области тайник боеприпасов, среди них — более двух килограммов взрывчатки, сообщила в понедельник пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
"Боеприпасы находились у автодороги под мостом на территории Тальновского района. Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли более двух килограммов взрывчатого вещества (пластид), пять гранатометных выстрелов ВОГ-17М, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запала к ним, 54 патрона калибра 12,7 миллиметра к пулемету ДШК", — говорится в сообщении на сайте Нацполиции.
Правоохранители направили изъятые боеприпасы на соответствующие экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Принимаются меры по установлению происхождения боеприпасов и их владельца, сообщили в полиции.
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