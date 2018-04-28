Судьбу будущего правительства Италии решат на заседании дирекции Демпартии

Италия не может выйти из политического тупика

Москва , 28 апреля — «Вести. Экономика» Выход их политического тупика, в котором оказалась Италия , пока так и не удалось найти.

Все стороны обладают высокими амбициями и не менее высоким уровнем разногласий, чтобы иметь возможность управлять этой неуправляемой страной.

После всеобщих выборов, прошедших в начале марта в стране нет явного лидера, набравшего большинство голосов, также как нет и очевидной структуры коалиции — самая крупная партия «Движение пяти звезд» изначально исключала вступление в правительство совместно с какой-либо другой партией.

Спустя несколько недель после голосования партия «Движение пять звезд» смягчила свою позицию и теперь она почти наверняка станет частью любого правительства. Однако пока неясно, какая партия (или партии) присоединятся к ней в управлении третьей по величине экономикой еврозоны.

Три крупные партии могут присоединиться к партии «Движение пяти звезд» и ее 31-летнему лидеру Луиджи Ди Майо в правительстве. Однако для каждой из них это может вызвать целый ряд проблем. Партия «Движение пяти звезд» намеренно идет вразрез с тем или иным крылом политического спектра, что усложняет идеологические связи с традиционно левыми и правыми партиями Италии.

Самое очевидное решение для партии «Движение пяти звезд» — объединиться с партией «Лига Севера», крайне правой партией антиистеблишмента, как и партия «Движение пяти звезд» — хотя она занимает гораздо более экстремальную позицию по таким вопросам как иммиграция.

Проблема с этим возможным союзом заключается в том, что до выборов «Лига» во главе с Маттео Сальвини заключила соглашение с Forza Italia, партией премьер-министра Сильвио Берлускони . Ди Майо и его партия считают, что Берлускони является антитезой всего, за что они борются, полагая, что он является частью коррумпированного истеблишмента Италии, и отказался от участия в правительстве с его партией.

Сальвини и его партия пообещали остаться союзниками Берлускони. Хотя в СМИ в пятницу появились сообщения о том, что он захочет поддержать бывшего восьмидесятилетнего экс-премьер-министра. Сальвини эти сообщения опроверг.

В итоге остается один реалистичный вариант для партии «Движение пяти звезд» — вступить совместно с « Демократической партией ». Ранее Демократическая партия полностью исключила это, а ее лидер Маурицио Мартина заявил, что партия намерена оказать решительное сопротивление любому будущему правительству.

Некоторые члены руководства Демократической партии с тех пор поменяли свою точку зрения, и Мартина теперь заинтересован в переговорах с партией «Движение пять звезд». Тем не менее, остаются проблемы с председателем Демократической партии Маттео Орфини, который выступает против любого правительства с партией, согласно докладу Bloomberg

Демократическая партия и «Движение пяти звезд» намерены начать переговоры уже на следующей неделе, согласно многочисленным сообщениям СМИ. Однако раскол внутри демократов может вызвать серьезные проблемы для любых переговоров.