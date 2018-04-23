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В ЕС защитят информаторов
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ЕК разработала законопроект о защите информаторов 

ТВ Центр 46 минут назад
Фото: Reuters
Еврокомиссия намерена защитить от судебного преследования информаторов, журналистов и других лиц, кто раскрывает властям информацию о корпоративных нарушениях европейских норм в сфере защиты прав потребителя, продовольственной безопасности, а также в ядерной и транспортной областях.
Еврокомиссия подготовила законопроект о защите информаторов от судебного преследования и профессиональных взысканий, передает ТАСС.
"Еврокомиссия намерена защитить лиц, которые раскрывают властям информацию о корпоративных нарушениях европейских норм в сфере защиты прав потребителя, продовольственной безопасности, норм по конкуренции, экологических требований, норм безопасности, в первую очередь, в ядерной и транспортной сфере", — заявил первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
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