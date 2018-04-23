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Полторак подтвердил смену формата операции в Донбассе
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Министр обороны Украины подтвердил смену формата операции в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что смена формата с «антитеррористической» операции на Операцию объединенных сил произойдет в Донбассе 30 апреля.
«30 апреля мы завершаем проведение АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом», — сказал Полторак в интервью Би-би-си.
По его словам, министерство уже подготовило «органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях».
«Были проведены учения и буквально во время разговора с вами (интервью состоялось 21 апреля) осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена», — заявил министр.
На вопрос о численности сил в Донбассе, министр ответил, что «все будет зависеть от обстановки».
«Если на первом этапе это будет операция по стабилизации ситуации, то, по моему мнению, будет достаточно и то количество, которое сегодня есть. Если будет ситуация усугубляться или будет принято решение об освобождении территории — тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать», — сказал Полторак.
В начале апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что «антитеррористическая операция» на территории Донбасса завершится в мае.
18 января Верховная рада Украины приняла закон о «реинтеграции» Донбасса. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор».
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