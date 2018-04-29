Депутат РФ рассчитывает, что голосование по премьеру Армении пройдет без внешнего давления

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

ЕРЕВАН , 29 апреля. / ТАСС /. Глава парламентской делегации из России Леонид Калашников на встрече с лидером протестного движения Армении Николом Пашиняном выразил надежду, что намеченное на 1 мая голосование в парламенте по новому премьер-министру страны пройдет без внешнего давления. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в посольстве РФ. "Пашинян на встрече изложил свою известную позицию по ситуации в Армении, подчеркивая свое хорошее отношение к России. Калашников обратил внимание на необходимость решения всех вопросов в конституционном поле, при этом высказав надежду, что голосование в парламенте будет происходить без внешнего давления, депутаты должны иметь возможность свободно выражать свою волю. Калашников также высказал озабоченность позицией Пашиняна в парламенте по выходу из ЕАЭС ", — сообщили в пресс-службе диппредставительства РФ в Ереване.